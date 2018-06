Lint van vier kilometer zonnebloemen verfraait maïsvelden Lochem

Ze bloeien nog niet eens. Maar nu al is er een voornemen om het reusachtige zonnebloemenlint in Lochem te verlengen, verder de Achterhoek in. In Lochem is de laatste hand gelegd aan een zonnebloemenlint van ruim vier kilometer met vier rijen vol zonnebloemen. Na de bloeiperiode, die duurt van juli tot oktober, wordt er geëvalueerd. Blijkt het project een succes te zijn, dan wordt het lint de Achterhoek in verlengd.

Verfraaiing

,,Die twee kilometer hadden we al snel te pakken, waarna we voor vier kilometer zijn gegaan", laat Erik Koldewey weten. Hij is namens de gemeente Lochem één van de aanjagers om onder meer boeren, loonwerkers en bijenhouders hiervoor bij elkaar te brengen. ,,De bloemen staan nog niet in bloei. Pas dan kunnen we kijken of het een succes wordt.'' Daarvoor wordt gekeken of het aantal bijen is toegenomen en of mensen de bloemen als een verfraaiing zien. ,,Als dat zo is gaan we het project verder de Achterhoek in uitrollen", aldus Koldewey.