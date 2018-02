Lochem 3.0 heeft iets uit te leggen

Lochem 3.0 is in 2015 op initiatief van een aantal ondernemers begonnen om toerisme, recreatie en economie een impuls te geven. Lochem 3.0 heeft onder meer de VVV-activiteiten in Lochem op zich genomen en ondersteunt evenementen. De organisatie heeft echter niet voldaan aan de voorwaarden die de gemeenteraad vorig jaar na een stevige evaluatie verbond aan een jaarlijkse subsidie van 90.000 euro in 2017 en 2018. Een van de eisen was dat er uiterlijk 31 december een onafhankelijke raad van toezicht zou zijn van minimaal vijf personen.

Dat is echter niet gelukt. Volgens Bart van Alten van Lochem 3.0 gebeurt dat op korte termijn wel. Van Alten noemt de vertraging 'supervervelend', al heeft hij er wel en verklaring voor. Bij de evaluatie door de politiek was er vorig jaar kritiek op het functioneren van Lochem 3.0. ,,Dat was geen leuke ervaring'', zegt Van Alten nu. Initiatiefnemers hebben zich daarna de vraag gesteld of ze op deze manier en op deze basis door wilden gaan. Toen dat duidelijk was en Lochem 3.0 in december spijkers met koppen wilde slaan, ging een vergadering niet door als gevolg van een weeralarm.