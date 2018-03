Lochem: Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks en CDA gaan coalitiebesprekingen aan

Uitbreiden

Gemeentebelangen, VVD en GroenLinks wonnen allemaal zetels of stemmen ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA leverde juist een zetel in. Toch is het volgens Eggink goed te verdedigen om ook die partij uit te nodigen aan tafel. Het CDA haalde ruim 500 stemmen meer dan de PvdA, dat z'n drie zetels behield. Daarnaast is het idee om het aantal wethouders uit te breiden ten opzichte van de afgelopen periode. De afgelopen jaren had Lochem drie wethouders. Al voor de verkiezingen gingen geluiden op dat dat gezien de werklast krap was.

Dichttimmeren

De vier partijen hebben gezamenlijk 17 van de 23 zetels. Dat is veel, erkent Eggink. Anderzijds is het volgens haar niet gezegd dat zij alles dichttimmeren en daarmee de oppositie buitenspel zetten. De partijen hebben drie of vier punten aangedragen die voor hen belangrijk zijn. Eggink: ,,We gaan onderzoeken of we ergens toe kunnen komen. Of we er uit kunnen komen met elkaar.''