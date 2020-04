Lochem heeft er 1 Officier, 2 Ridders en 8 Leden in de Orde van Oranje-Nassau bij

Lochem heeft er sinds vanochtend elf gedecoreerden bij. En dat in maar liefst drie verschillende graden: Lid, Ridder en Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve mocht vanochtend elf inwoners van de gemeente Lochem persoonlijk, via beeldbellen, op de hoogte brengen van het bijzondere nieuws. Later dit jaar zal hij de Koninklijke onderscheidingen alsnog echt in persoon uitreiken.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Edith de Gruijl (49) uit Epse nam op jonge leeftijd de mantelzorg voor haar verstandelijk beperkte zus Leontine op zich. Een paar jaar later is ze dit gaan combineren met vrijwilligerswerk bij Stichting De Klup Deventer, Stichting Deventer Sportploeg en met de Special Olympics. Inmiddels zorgt zij naast haar baan en vrijwilligerswerk voor haar ouders.

Huib Kamminga (69) uit Lochem zette in 1998 samen met zijn vrouw Stichting Trefpunt de Poort op om mensen op te vangen die in directe woningnood verkeerden. Hij zet zich verder in voor Schaakvereniging Lochem, De Eetkamer, Stichting Zorgcombinatie Marga Klomp en de bowlafdeling in dorpshuis ‘t Overschotje.

Erik Bötzel (58) uit Gorssel startte op zijn 16-jarige leeftijd als vrijwilliger bij de Jeugdsoos en ontwikkelde zich tot bestuurslid van Sport- en Cultureel Centrum ’t Trefpunt. Hij brengt de sfeer erin bij onder andere de jaarlijkse Truckersdag De Lathmer, Oranjevereniging Gorssel en Stichting Openluchttheater Gorssel.

Henk Veenendaal (67) uit Gorssel, ook wel bekend als ‘De Nachtburgemeester’, is als sinds 1978 actief bij Carnavalsvereniging De Gorsselnarren. Met De Sorpano's verzorgt hij de muziek. Hij combineert dit met onder andere het bestuur van Stichting Openluchttheater Gorssel en was initiator van de Boodschappenbus.

Derk Woestenenk (59) en Joke Woestenenk-Marsman (60) uit Laren, bekend van familiebedrijf Woestenenk Aardappelen, zijn beiden zeer betrokken bij de kerk en Kulturhus ‘t Kruispunt. Derk werd in 1974 bestuurslid van de Jeugdcommissie van Kleindiervereniging Pels en Pluim in Laren en zette zich onder andere in voor de Begrafenisvereniging Laren. Joke is onder andere vanaf 2002 bestuurslid bij de Larense Gymnastiekvereniging en sinds 2006 is ze betrokken bij Vrouwen van Nu.

Jan Ruiterkamp (68) uit Laren is 32 jaar actief geweest voor de Larense Ondernemersvereniging en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het voorbestaan van de Larense kermis. Ook zette hij zich in voor de kerstbomenactie en voor de Zetorclub Nederland. Jan combineerde zijn vrijwilligerswerk met zijn onderneming Slootsmid B.V.

Betsy van Huizen-Witteveen (74) uit Gorssel heeft een hart voor sport. In 2008 ontving ze al een Gouden speld van de KNVB voor al haar inzet. Bestuurswerk, jeugdvoetbal, G-voetbal, scheidsrechterbegeleider. Zomaar een paar voorbeelden. Ze is nu actief bij zaalvoetbalvereniging Futsal, is begeleidster bij Stichting Tendens Vakanties, organiseert jaarlijks de dag van de Eric Braamhaar Foundation en ze richtte Stichting IJsselwijs mede op.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Herman Hulshof (66) uit Lochem heeft zich bij verschillende bedrijven ingezet voor verregaande verduurzaming en doet dat nog steeds. Daarmee is hij een ware inspiratiebron. Hij richtte de AGEM op, die de transitie naar duurzame energie in de Achterhoek bevordert. Ook zette hij zich ervoor in om de Achterhoek de duurzaamste regio van Europa te maken.

Rita Beuving-Boer (71) uit Epse zet zich al lange tijd in voor verschillende groepen in de samenleving. Zo gaf ze bij de Stichting Sociaal Cultureel Werk onder andere onderwijs aan laaggeletterden en analfabeten, is ze actief bij Buurtbemiddeling Lochem, zette ze zich in voor de WMO-adviesraad en ondersteunt ze mantelzorgers via Bezoek en Ondersteuning Gorssel en VIT-hulp bij mantelzorg.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau