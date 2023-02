Lochem heeft nu een eigen crisisfonds: 1 miljoen voor mensen en organisaties in financiële nood

Tweede klasse In het duel tussen Vorden en Witkampers wint de gevestigde orde van de nieuwkomer

De een is na acht seizoenen een gevestigde naam in de tweede klasse, de ander debuteert op dat niveau. In het duel tussen Vorden en Witkampers won de gevestigde orde uiteindelijk van de debutant. Het treffen in Vorden eindigde in 2-0.

29 januari