'Lochem is de thuiswedstrijd. Daar willen we vlammen'

Vrijwel alle edities was hij erbij en volgende week zaterdag is hij dat zeker. Erik Meijer hoopt dan met zijn trekker voor het thuispubliek zijn faam waar te maken, tijdens de 35ste editie van Tractorpuling Lochem. ,,Dit is nog steeds gewoon machtig mooi om te doen.’’

Probeer je een afspraak te maken met trekkertrekfanaat Erik Meijer uit Gorssel, sta je plotseling met een gezelschap van negen mensen in de werkplaats. Want hij doet het niet alleen, had hij via de telefoon al gezegd. Het is teamwork: team iessel diesel (met kleine letters, onderstreept Erik). Op het boerenerf, niet ver van de IJssel, staat een grote blauwe bus. In wat ooit de bus van een wielertoerclub was, staat de tractor die deelneemt aan wedstrijden en demonstraties in binnen- en buitenland. ,,Dus ik ben af en toe ook nog buschauffeur’’, glimlacht Erik (56).

Sparren

Al jarenlang is het een hecht team dat het mogelijk moet maken dat Erik op het moment suprême een mooie prestatie levert. Alle acht proberen er als het even kan bij te zijn als Erik zijn wedstrijden rijdt. Zijn vrouw Wilma, de zonen Floris en Michiel, dochter Lucia, de kameraden Gerard Meerbeek en Hans Wijgman en diens zonen Luuk en Remco. De één filmt de wedstrijden, de ander helpt bij het sleutelen en een derde maakt zich verdienstelijk als manusje-van-alles. Hans is bovendien de vaste sparringpartner van Erik. ,,Een beetje praten, overleggen hoe het net nog wat beter kan’’, zegt Hans.

Romance

Laten we vooral ook het romantische element van dit verhaal niet vergeten: Erik en Wilma hebben elkaar ook voor het eerst ontmoet tijdens de tractorpulling. Toen ze Erik zag lopen, nadat hij zijn trekker had laten trekken, zei ze tegen een vriendin: ,,Die wordt van mij’’. En zo geschiedde. Naar verluidt zijn er wel meer romances opgebloeid tijdens trekkerevenementen. ,,Het zijn leuke mensen die daar op af komen’’, is de ervaring van Erik. ,,Gelijkgestemden, zo zou ik ze willen omschrijven. Je hebt dezelfde interesse. Dat geldt voor de deelnemers en ook voor het publiek. Er mag dan wel een boel lawaai zijn, de mensen zijn over het algemeen heel relaxed.’’

Kampioenschap

In Lochem komt het team uit Gorssel aan de start in de klasse Superstock light, met de Ford die - schat Erik Meijer - over zo’n 1500 pk’s beschikt. Het kan wel eens een zeer belangrijke wedstrijd worden voor het kampioenschap. Op dit moment staan Meijer en co op de eerste plaats met nog één punt voorsprong. De afgelopen wedstrijden slonk de voorsprong telkens. Een kapotte nokkenas wordt als de boosdoener beschouwd. Dezer dagen wordt dat onderdeel vervangen en Erik hoopt dan weer voor de punten te kunnen gaan. ,,We willen voor het thuispubliek natuurlijk graag vlammen’’, zegt de Gorsselnaar die in het dagelijks leven een boerderij aan de Ravensweerdsweg runt.

Wave

En de Lochemse wedstrijd heeft – gelegen aan de Brinkerinkweg tussen Lochem en Barchem- een prachtige accommodatie, wil Wilma graag benadrukken. ,,Het is een soort arena. Prachtig, als ’s avonds die lichtjes aangaan. Het is net een stadion. De toeschouwers maken er ook altijd de wave. En er zijn natuurlijk veel regionale deelnemers, dat maakt het zo geweldig leuk daar.’’

Brullen