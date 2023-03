Lochem koopt locatie aan naast zwembad voor tijdelijke opvang vluchtelingen

Code geel in Oost-Nederland: waarschu­wing voor gladheid en (natte) sneeuw

Het KNMI heeft code geel afgeven voor acht provincies, waaronder Flevoland, Gelderland en Overijssel. In de loop van de avond en komende nacht kan het in het midden en zuiden van Nederland plaatselijk glad worden door (natte) sneeuw, waarschuwt het meteorologisch instituut. ,,De ochtendspits kan hier donderdag best wat hinder van ondervinden’’, verwacht meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.