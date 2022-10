Lochem laat ‘lawaaimakende karts’ in Eefde onderzoeken: ‘Elektrische karts zijn stiller’

Dat is even schrikken voor drie drugsdea­lers uit Deventer: straffen van de rechtbank vallen fors hoger uit

Het gezicht van de 30-jarige Deventenaar betrok vanmiddag gelijk toen de rechter vertelde dat hij voor het dealen in harddrugs 20 maanden de gevangenis in moet. Dat gebeurde even later ook met zijn 29-jarige medeverdachte, die eveneens ruim anderhalf jaar moet ‘zitten’. Tegen hen was respectievelijk 14 en 20 maanden gevorderd. Verder moeten ze tienduizenden euro’s terugbetalen.

