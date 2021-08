Lochem legt Doornberg Recyling in Almen nu een dwangsom van 7500 euro per dag op

Werkgroep Gorssel wil duidelijk­heid bieden over toekomst sportaccom­mo­da­ties: ‘Raad moet voor einde jaar besluit nemen’

15 juni De beslissing van de Lochemse raad eind vorig jaar om in Gorssel geen groot nieuw sportcomplex te bouwen, blijft controversieel in het dorp. De besturen van de tennisclub en het zwembad zijn uit onvrede uit de lokale werkgroep GA! gestapt die het plan had gemaakt. Maar ook bestaat er in Gorssel veel onduidelijkheid over wat er met de sporthal en school gaat gebeuren. De overgebleven leden van de werkgroep willen daar nu duidelijkheid over bieden.