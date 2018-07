Lochem maakt plan voor verwijderen van asbest

Naar schatting 800.000 vierkante meter asbesthoudende daken liggen er nog in de gemeente Lochem. Die moeten in 2024 weg zijn, is landelijk bepaald. De gemeente wil voor eind dit jaar een plan van aanpak hebben.

Als landbouwgemeente kent Lochem veel agrarische bedrijven met daken waarop in het verre verleden asbestplaten zijn gelegd. Het verwijderen van de asbestdaken is een gevoelig punt, want het is een zeer kostbare aangelegenheid vanwege de verplichting van het inschakelen van gespecialiseerde bedrijven, met de zogenoemde mannen in witten pakken. Er is weliswaar een landelijke subsidie van 17,5 miljoen euro beschikbaar (maximaal 25.000 euro per aanvraag), maar gezien het grote aantal asbestdaken dat onder handen moet worden genomen, is dat een zeer klein bedrag.

Zelf

Om onder die hoge kosten uit te komen, komt het voor dat particulieren en bedrijven de verwijdering zelf ter hand nemen. In reactie op vragen over asbest door de PvdA-fractie in de gemeente Lochem, antwoordt het college van burgemeester en wethouders dat 'ondanks het toezicht van de gemeente toch meerdere malen per jaar wordt geconstateerd dat er een illegale asbestsanering heeft plaats gevonden.' Hiertegen wordt strafrechtelijk opgetreden, aldus het college.

Handhaven

De gemeente kon gisteren niet melden om welke aantallen het gaat. Wel laat het college weten dat er 'relatief weinig ambtelijke capaciteit is voor handhavingstaken'. Vroeger werkte de gemeente soms intensief samen met het regionaal milieuteam van de politie, maar dit bestaat niet meer. Het huidige milieurechercheteam pakt echter alleen nog maar de grote onderzoeken op, aldus het Lochemse college.

Trefpunt

Ontmoetingscentrum Het Trefpunt in Gorssel is het enige gemeentelijke gebouw dat voorzien is van een asbestdak, schrijft het college. Ook dit dak moet in 2024 dus zijn verwijderd. Het is een van de redenen dat er in Gorssel gewerkt wordt aan een plan om een aantal accommodaties in het dorp (school, dorpshuis, zwembad, sportvelden) samen te voegen op één nieuwe locatie.

Scholen