Lochem: meer communicatie over bomenkap

Storm

In Gorssel heeft Circulus Berkel onlangs op verschillende plekken onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in bossen. Door bomen uit te dunnen krijgen struiken ruimte en licht om te groeien, is het achterliggende idee. Daarnaast zijn bomen opgeruimd die als gevolg van de storm in januari zijn omgewaaid. In Almen is een rij Amerikaanse eiken langs de Blauwedijk gekapt. In totaal zijn 27 bomen gekapt en worden 28 eiken herplant. In Gorssel worden de komende weken tientallen bomen herplant.