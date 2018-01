'Lochem moet verhalenstad van Achterhoek worden'

Pas na zijn pensionering werd De Zee inwoner van Lochem. Hij raakte al snel in de ban van wat er zich in vroeger tijden allemaal afspeelde in zijn woonplaats. ,,Veel andere plaatsen hebben in een bepaalde periode een rol gespeeld, maar Lochem heeft de hele geschiedenis door wat betekend. Daar valt heel veel over te vertellen. Ik vind dat we de verhalenstad van de Achterhoek moeten worden.''

Informatiepunten

De plaatsing van informatiepanelen met historische verhalen is onlangs afgerond. Op twintig plekken in de stad staat beknopt beschreven wat zich daar in het verleden heeft afgespeeld. Deze informatiepunten vertellen bijvoorbeeld over de oude begraafplaats, Hooiplukker, Herensociëteit en synagoge. Het Historisch Genootschap en de plaatselijke VVV gaan een route opzetten om de informatiepanelen met elkaar te verbinden. Een telefoonapp van Abellife kan behulpzaam zijn bij het volgen van de wandelroute. Bovendien biedt dit programma extra informatie over elk onderwerp. Volgens De Zee zijn er meer mogelijkheden om het Lochemse verhaal te vertellen. Hij denkt aan lezingen in de Gudulakerk, een geschiedeniscafé in het Stadshuus en tentoonstellingen in de hal van het gemeentehuis. Maar ook anderen zijn bezig om de geschiedenis van Lochem onder de aandacht te brengen. Zo wordt er gewerkt aan een koperen maquette van de stad Lochem in 1600. Deze moet een centrale plaats krijgen op de Grote markt. Ook bestaan er plannen om in het oude stadhuis van Lochem een Graafschapshuis in te richten.