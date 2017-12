Lochem pakt permanente bewoning vakantiehuis aan

Het is in principe niet toegestaan om permanent in een recreatieverblijf te wonen. Lochem maakte in het verleden behoorlijk werk van het bestrijden daarvan. Personen die konden aantoonden dat zij voor 29 april 1997 permanent woonden in recreatieverblijven konden aanspraak maken op een gedoogconstructie. Sinds 2000 is meerdere keren opgetreden tegen permanente bewoning. Tot 2009 werd dat actief bestreden. Toen de situatie op recreatieparken beheersbaar was, is de aandacht teruggeschroefd.