Lochem richt zich op maximaal 200 vluchtelingen: ‘Grenzen aan wat we kunnen waarmaken’

Gorssel komt in actie voor Oekraïne op zaterdag 23 april. Wie bedenkt een activiteit?

In en om de protestantse kerk aan de Hoofdstraat in Gorssel wordt op zaterdag 23 april het evenement Gorssel Geeft… voor Oekraïne gehouden. Er treden die dag diverse koren en artiesten op en ook het plaatselijke muziekkorps is van de partij. En de organisatie doet nog een oproep: iedereen in Gorssel en omgeving kan een bijdrage leveren.

21 maart