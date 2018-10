Lochem scoort met ‘schone winkelgebieden’

581 winkelgebieden

Uitreiking

Een stevige delegatie uit de gemeente Lochem was dinsdag aanwezig bij de uitreiking van de prijzen. Beide ondernemersverenigingen (Gorssel en Laren) waren vertegenwoordigd, net als afgevaardigden van de Dorpsraad uit Gorssel, de mkb-manager van de gemeente Lochem en de beleidsambtenaar. Aan het einde van de middag werd het gezelschap ontvangen in de kantine van Circulus Berkel Buitenruimte. Daar was een speciaal ‘felicitatiemoment ‘belegd met onder andere de twee Lochemse wethouders Henk van Zeijts en Bert Groot Wesseldijk. Beide bestuurders lieten weten erg in hun nopjes te zijn met de uitverkiezing.

Hulp

Nadat de twee winkelgebieden in Gorssel en Laren zich aangemeld hadden om deel te nemen aan de wedstrijd zijn er extra papierprikkers beschikbaar gekomen, extra papierbakken geplaatst en zijn ze in de dorpen ervoor gaan zorgen dat de winkelgebieden er piekfijn bij lagen. Ze kregen daarbij natuurlijk ook geregeld hulp van de medewerkers van Circulus Berkel die zich ook bekommeren om zwerfafval. Leo Schäfer uit Lochem werd dinsdagmiddag nog even extra in het zonnetje gezet voor zijn rol hierin. De Circulus Berkel-medewerker vindt het maar al te leuk dat de gemeente nu officieel in de prijzen is gevallen en dat twee specifieke winkelgebieden zo hoog zijn geëindigd. Elke maandagochtend is Leo zwerfafval aan het verwijderen in het Lochemse. ,,Toch een beetje eer van ons werk”, constateert hij nuchter. Om er vervolgens aan toe te voegen: ,,Afval maakt afval, dus moet je voorkomen dat het er ligt.”