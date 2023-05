Lochem stap dichterbij bouw van 1300 nieuwe woningen: voorkeurslocaties voor elke kern vastgelegd

Sandra uit Deventer wacht al zeventien jaar op plek voor woonwagen: ‘Nieuw uitsterfbe­leid door strenge regels’

Zeventien jaar wacht ze al op een plekje in Deventer om in een wagen te wonen. Sandra Brugman is het zo onderhand helemaal zat. Ze reageert meteen als er een plek vrijkomt, maar ze komt er gewoon niet tussen.