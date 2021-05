Lochem steekt half miljoen euro in speciaal onderhoud van 52.000 karakteristieke laanbomen

Bijzonder kunstwerk van Lochemse huisarts Jeroen ziet hij na diefstal waarschijn­lijk nooit meer terug

9 mei De kans is uiterst klein dat het in januari gestolen kunstwerk van de buitenmuur van de Lochemse huisartsenpraktijk aan de Slootwijkersteeg nog terug komt. De politie heeft arts Jeroen van Huijstee laten weten dat ze is gestopt met het onderzoek naar de diefstal van een esculaap, gemaakt door vermaarde Deventer kunstsmid Willem Jonkers III. ,,Ik moet het maar een plekje geven. De absolute waarde is niet zo hoog, de emotionele waarde is des te hoger.’’