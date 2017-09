Lochem trapt af voor feestseizoen: al een eeuw aan de bal

Vier nieuwe kleedkamers, een nieuw tenue, een jubileumkrant en een nieuwe website. Het zijn een paar ingrediënten die vanavond worden 'gepresenteerd' op het feestje van de bijna 100-jarige. Maar ook in oktober is er een groot feest, een receptie rond 10 april volgend jaar, tijdens het echte jubileum, en aan het einde van het seizoen opnieuw een feestje.

Waar is dat feestje

,,Ja, we houden hier wel van een feestje'', knipoogt Ger ten Asbroek, sinds twee jaar voorzitter van de Sportclub Lochem. Hij benadrukt dat een eeuw ook een geweldige aanleiding is om uitgebreid bij stil te staan. Want ook al heeft het voetbal er de afgelopen decennia diverse concurrenten bij gekregen, Ten Asbroek merkt niet dat dat ten koste gaat van de voetbalvereniging.

Populair

De club heeft zo'n 900 leden en verreweg het grootste deel is tussen de 6 en 20 jaar oud. ,,Voetbal blijft in Lochem ongekend populair. We hebben in totaal 48 teams. Grotendeels jeugdteams, we hebben vijf seniorenteams. Je ziet dat als de leden zo'n 20, 25 jaar zijn dat ze weggaan uit Lochem of toch stoppen met voetballen. Gelukkig krijgen we er nog wel steeds nieuwe aanwas bij. Ook onder meisjes, zeker na het succesvolle EK vrouwenvoetbal.''

Extra veld

Sportclub Lochem houdt er ook wel rekening mee dat de club als gevolg van een kleine krimp van de bevolking minder nieuwe leden zal krijgen. Maar de voorzitter maakt zich voor de toekomst geen zorgen. Sterker: het aantal kleedkamers is deze zomer uitgebreid van acht naar twaalf. En er zou eigenlijk ook nog een veld bij moeten, want de huidige vier velden zijn ontoereikend. ,,Het is altijd weer een ontzettend gepuzzel om alle teams te kunnen laten spelen. We hopen dat de gemeente en de omgeving met ons mee willen denken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen.''

Sponsoren