Lochem viert maand lang Kinderboekenweek: koop een boek, krijg een oud kinderboek cadeau

Het gaat om dubbele exemplaren van kinderboeken die al in de schappen staan. De Stichting ’t Oude Kinderboek (StOK) ontvangt ze via schenkingen van particulieren.

Tijdens de kinderboekenmaand van StOK zijn de vitrines in de huiskamer van het Stadshuus en in de kelder ingericht met boeken over het thema van dit jaar: Gi-ga-groen. In de benedenverdieping is een collectie kinderboekenweekgeschenken te zien die elk jaar in de Kinderboekenweek cadeau zijn gegeven bij het kopen van een nieuw kinderboek.