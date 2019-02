Lochem wil meer regels om overlast te bestrijden

Motorbendes

Ook wil Lochem het verbod opnemen om bijeenkomsten van een Outlaw Motorcycle Gang (OMG) te organiseren. Dit verbod geldt voor zowel de horeca–exploitant als de OMG. Nieuwe regels in de APV moeten bovendien de burgemeester de mogelijkheid bieden om openbare panden sneller te kunnen sluiten als er zich activiteiten als heling, witwassen, zeden- en geweldsdelicten voordoen. Hoewel er geen directe aanwijzingen zijn, is er landelijk een tendens dat motorbendes zich de toegang willen verschaffen tot de horeca, schrijft het Lochemse college in een stuk aan de gemeenteraad.

Uiterste middel

Gebiedsontzegging

Het openlijke gebruiken van harddrugs of softdrugs is straks in Lochem ook verboden. Bij ernstige vrees voor een openbare ordeverstoring of overlast kan de burgemeester een persoon een gebiedsontzegging opleggen. Dit kan gebeuren in geval van drugshandel en drugsgebruik maar ook bij overlast door samenscholing, hinderlijk drankgebruik of geweldpleging. Maar ook hiervoor geldt dat de burgemeester heel goed moet afwegen of het middel in verhouding staat tot het probleem.