Lochem zwemt weer vierdaagse, maar met mate

Al meer dan twintig jaar was er geen zwemvierdaagse in Lochem. Zwemvereniging De Berkelduikers en zwembad De Beemd zorgden deze week voor een herstart, maar erg druk was het niet.

Secretaris Daniëlle Bolink van de Lochemse zwemvereniging De Berkelduikers wond er geen doekjes om. ,,De zwemvierdaagse trekt maar weinig deelnemers. In totaal hebben we 32 deelnemers ingeschreven en dat is veel minder dan we hadden verwacht. Gelukkig waren de mensen die wel meededen enthousiast."

Bolink weet wel waar het aan schort. ,,We hebben ons verkeken op de publiciteit. We waren bijvoorbeeld te laat met het benaderen van de scholen. De laatste nieuwsbrief voor de vakantie was vaak al de deur uit en dan bereik je de leerlingen niet meer."

Wat Bolink betreft wordt in december 2018 opnieuw een zwemvierdaagse georganiseerd. ,,De kerstvakantie is best een geschikte periode. Ouders en kinderen zijn meestal vrij en kunnen mooi de kerstkilo's eraf zwemmen."

Twijfel

De deelnemers konden kiezen uit drie afstanden: 250 meter, 500 meter of 1.000 meter. Holtenaar Rick Stegeman zwom met zoon Sem (9) en dochter Anna (7) de kortste afstand. De jongste van het stel is niet dol op zwemmen, maar deed dapper mee. ,,Het was een idee van papa. Eerst twijfelde ik nog een beetje, maar later leek het me toch wel leuk."

Anna wist zeker dat ze de uitdaging zou volbrengen. ,,Aan het eind ben ik helemaal niet moe. Ik heb al diploma A en B, maar ik word geen lid van de zwemclub. Andere dingen vind ik toch leuker. Misschien ga ik wel iets doen met dansen."