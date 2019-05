Lochemer schrijft boek Kwelgeesten

Van de Lochemer Roel Neijland is onlangs het boek Kwelgeesten verschenen. Kwelgeesten beschrijft een deel van het leven van Gerdy, een meisje uit Emmen. Het is een episode vol ellende, voornamelijk door toedoen van haar voormalige stiefouders.

Na het overlijden van haar moeder kreeg de Emmense op negenjarige leeftijd te maken met deze opvoeders, die haar leven als jong meisje tot een hel hebben gemaakt, waardoor ze jarenlang bleef rondlopen met traumatische herinneringen aan de gebeurtenissen van destijds.

Afsluiten

Met het schrijven en publiceren van dit boek hoopt ze de periode te kunnen afsluiten, zegt Roel Neijland in een toelichting. Het boek is geschreven op basis van een autobiografische beschouwing en is uit oogpunt van privacy grotendeels geanonimiseerd. Kwelgeesten is het eerste boek van Neijland.

Eigen beheer

De Lochemer heeft het boek in eigen beheer uitgegeven. Neijland, inmiddels gepensioneerd, heeft tientallen jaren gewerkt in de wereld van het waterschap. Naar eigen zeggen is schrijven zijn passie. Hij schrijft blogs en weekcolumns die te vinden zijn via www.roelsrules.nl