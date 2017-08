Lochemer steelt collectebus in Warnsveld

Bij The Read Shop in Warnsveld werd woensdagochtend een collectebus van Stichting Hulphond van de toonbank gestolen, meldt de politie donderdag. De dader was vastgelegd op camerabeelden. Op basis daarvan kwam de politie uit bij de 47-jarige man uit Lochem. Hij weigerde echter om de deur open te doen toen de politie voor de deur stond. Agenten sloegen daarop een raam in, waarna zij hem konden aanhouden.