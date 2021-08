Lochemers kunnen voor 15 euro boeren klimaatvriendelijker laten werken (en het landelijke uitzicht verbeteren)

Wethouder Lochem door het stof vanwege dure nieuwbouw in Eefde

5 juli Wethouder Robert Bosch ging maandagavond diep door het stof nadat een motie van treurnis tegen het college werd ingediend door de PvdA, Lochem Groen! en Meedenken met Lochem. De prijzen van de nog te bouwen woningen bij de Detmerskazerne in Eefde vielen veel hoger uit dan toegezegd. Dit was pijnlijk, omdat de gemeente als partner in het project betaalbare woningen had willen realiseren. Daarbij kwam het college van burgemeester en wethouders had verzuimd de raad over deze tegenvaller te informeren.