Lochemers mogen meebeslissen over invulling van Graafschapterrein

Het is overigens niet zo dat het ontwerp met de meeste stemmen dus ook per definitie zal worden uitgevoerd. ,,We gaan de uitslagen serieus meewegen’’, aldus woordvoerster Karin Notenboom van de gemeente Lochem. ,,Maar we gaan ook nog gesprekken voeren met omwonenden en met ondernemers. Met die opvattingen hebben we ook rekening te houden. Je kunt soms tegengestelde belangen hebben. Het is aan de gemeente om te komen tot een goede afweging van belangen.’’

Verouderd

Het Graafschapterrein is verouderd en aan een opknapbeurt toe. De aan het terrein grenzende supermarkten AH en Jumbo gaan bovendien uitbreiden. De bushalte op het terrein is daarnaast ook nog eens overbodig. De Prins Bernhardweg krijgt ook een ander aanzien. Op die weg verdwijnt het asfalt en komen er gebakken klinkers terug. Aan beide kanten komt een voetpad. De verwachting is dat deze weg in de nabije toekomst minder door automobilisten gebruikt wordt als de noordelijke rondweg Lochem aangelegd is. Die weg moet veel verkeer uit het Lochemse centrum halen, zo is de bedoeling. De aanleg is gepland in de periode 2022-2024.

Parkeerplaatsen

Het eerste ontwerp voorziet in 190 parkeerplaatsen en in dit ontwerp is er even veel groen als nu. Het tweede ontwerp biedt plek aan 206 parkeerplaatsen en kent minder groen. Bij nummer drie komen er 191 parkeerplekken en is er sprake van meer groen. Ook na de herinrichting moet het Graafschapterrein plaats bieden aan marktkramen.