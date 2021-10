Lochems zwembad wil grote slag slaan op gebied van modernisering en verduurzaming

VIDEO Container op vrachtwa­gen vat vlam in Lochem en brandt compleet uit

27 september Een mobiele werkplaats achterop een vrachtwagen ging vanmiddag in vlammen op. Dat gebeurde op de Kwinkweerd in Lochem, pal voor het gelijknamige industrieterrein. De chauffeur kreeg op tijd in de gaten dat er iets goed mis was op zijn truck. De schade bleef beperkt tot de mobiele werkplaats.