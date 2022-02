Lochemse Berg Route moet gemeente Lochem deze titel opleveren

Permanente snelheids­ver­la­ging N348 tussen Eefde en Gorssel 'serieuze optie’

De maximumsnelheid op de provinciale weg N348 tussen Eefde en Gorssel gaat in de toekomst mogelijk permanent naar beneden. In plannen die de provincie Gelderland aan het maken is voor deze weg, is het verlagen van de maximumsnelheid een serieuze optie.

9 februari