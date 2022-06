Lochemse burgemeester: ‘Trots op onze boeren, maar dit gedrag helpt niet’

Het gemeentehuis is ondergespoten met een giertank. Er is mogelijk zelfs schade ontstaan aan de publieksingang. Zou u dit soort intimiderende acties als burgemeester niet openlijk moeten veroordelen? Of uw afkeuring erover moeten uitspreken?

,,Vooropgesteld: we leven in een democratische rechtsstaat. Daarin mag je demonstreren. Een belangrijk recht. En demonstreren mag schuren, grenzen mogen worden opgezocht. Dat hoort erbij. Maar aan deze actie hebben wij wel – zoals eerder gezegd – gemengde gevoelens overgehouden. We willen als gemeente vooral in gesprek blijven met de boeren en dan helpt dit niet.”