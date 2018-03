Lochemse dirigent Rini Swinkels overleden

Swinkels was in de Nederlandse jazz- en popscene een zeer bekende verschijning. Hij reisde jarenlang door heel Europa met The Glenn Miller Orchestra en was betrokken bij vele bigbands in binnen- en buitenland, waaronder de Big Barchem Band. Maar ook bij het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, New Cool Collective en de vermaarde WDR-Bigband. Verder begeleidde hij vele zangers en zangeressen van naam, zoals Ellen ten Damme, Trijntje Oosterhuis, Rita Reys en Mathilde Santing.