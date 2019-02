Lochemse dossiers digitaal te vinden

video B&b-ondernemer Jalbert Kuijper: ‘Je kunt niet alles bij het oude laten’

14 februari Na veel politiek gekrakeel mag ondernemer Jalbert Kuijper in Klein Dochteren – een buurtschap bij Lochem - acht kamers in zijn bed and breakfast realiseren. Het voornemen stuit bij enkele buren op fors verzet. Het is dan ook vrijwel zeker dat ook de Raad van State zich nog over de bestemmingsplanwijziging mag buigen. Voor het eerst doet Kuijper zelf zijn zegje over de kwestie. ,,Ik ben vooral heel verwonderd’’