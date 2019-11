Lochemse huurders verkeerd voorgelicht door huurdersvereniging

De nieuwe huurdersvereniging in Lochem, genaamd De Berkelstreek, verspreidt onjuiste informatie richting potentiële leden. Deze vereniging, die hoopt dat Lochemse huurders lid worden, schrijft ter geruststelling op zijn website aangesloten te zijn bij de Woonbond, de landelijke en onafhankelijke belangenorganisatie voor huurders. Onzin, reageert de Woonbond, die nog ‘veel vragen’ heeft over de legitimiteit van De Berkelstreek.

De bewoners van sociale huurwoningen in Lochem zitten in een aparte situatie waardoor hun belangen op dit moment niet worden vertegenwoordigd bij de gemeente en de woningcorporatie Viverion. Aan de ene kant is er de Huurdersvereniging Lochem die al jaren bestaat, maar al bijna een jaar zonder bestuur zit. En aan de andere kant is er de recent opgerichte huurdersvereniging De Berkelstreek, die wel een bestuur heeft.

Quote Bestuur­ders van huurders­ver­e­ni­ging moet zelf huurder zijn en door huurders gekozen worden. Dat is nu niet het geval Maarten Groen, senior adviseur van de Woonbond

Alleen twijfelen de Woonbond en de gemeente Lochem nog of deze vereniging wel de juiste juridische status heeft om huurders te mogen vertegenwoordigen. ,,Volgens de Overlegwet moeten bestuurders van huurdersverenigingen altijd zelf huurder zijn en gekozen worden door huurders die lid zijn van de vereniging’’, zegt Maarten Groen, senior adviseur bij de Woonbond. ,,Dat is bij De Berkelstreek nu niet het geval.’’

Want De Berkelstreek is op verzoek van Viverion opgericht door Jan Harkema, een ervaren bestuurder in de sociale woonsector. Hij woont niet in Lochem en huurt niet bij Viverion. Het idee is dat hij samen met de twee andere bestuurders (zij huren ook niet) als kwartiermaker functioneert om alle Viverion-huurders als leden te werven, zodat zij binnenkort een eigen bestuur kunnen kiezen. Maar Groen zegt ‘heel veel vragen’ over de wenselijkheid van deze constructie te hebben.

Ruzie

De problemen begonnen eerder dit jaar toen het bestuur van de ‘oude’ Huurdersvereniging Lochem aftrad na ruzie met woningcorporatie Viverion. Het bestuur liet echter na om een algemene ledenvergadering uit te schrijven om nieuwe bestuursleden te verkiezen. Dat is problematisch, omdat een bestuur de enige instantie is die een ledenvergadering kan organiseren. Het gevolg is dat deze huurdersvereniging zonder bestuur zit en haar leden niet kan vertegenwoordigen.

Alhoewel, een groep huurders tracht zelf de oude vereniging nieuw leven in te blazen door minimaal 10 procent van de leden zover te krijgen een verzoek in te dienen voor een vergadering. Daarin zouden ze een nieuw bestuur kunnen kiezen. Volgens een uitspraak van de rechter in september is dat rechtmatig. Alleen weigert Viverion de adressen van de leden te delen zodat het onmogelijk blijft om voldoende mensen te informeren.

Verlengstuk

Vanwege deze actie door Viverion vrezen mensen die huren bij deze woningcorporatie dat De Berkelstreek een verlengstuk is van de woningcorporatie om kritiek van bewoners te smoren. Deze vereniging is immers opgericht op verzoek van Viverion. Volgens Harkema, de voorzitter van De Berkelstreek, is deze huurdersvereniging onafhankelijk. ,,Ik ben slechts kwartiermaker en wil mij terugtrekken zodra leden een nieuw bestuur hebben gekozen.’’

Opvallend is wel dat een ICT-medewerker van Viverion betrokken was bij het opzetten van de website van De Berkelstreek. En op die website schrijft de nieuwe huurdersvereniging dus nu - onterecht - te zijn aangesloten bij de Woonbond. Bij navraag geeft Harkema toe dat De Berkelstreek inderdaad niet aangesloten is. ,,Het was wat prematuur. Maar we willen dus wél lid worden.’’