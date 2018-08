Lochemse kerk krijgt bijna 200 zonnepanelen op het dak

Acht opties op appartemen­ten in hartje Lochem

21 augustus Er zijn inmiddels acht opties genomen op de zestien appartementen die in het vroegere Rabobank-pand aan de Markt in Lochem komen. Twee van deze acht worden binnenkort zo goed als zeker omgezet in aankoopcontracten, zo zegt Eric Nijkamp van projectontwikkelaar Nystaete Group.