Lochemse neemt initiatief geldinzameling AED rond Paasberg

Echtgenote ‘kantoren­ko­ning’ Visser geplukt; 1,3 miljoen euro moet terug naar curator

27 februari Echtgenote Patricia van de gevallen vastgoedmagnaat Ger Visser moet 1,3 miljoen euro terugbetalen aan de curator in het faillissement van Eurocommerce. Ook een goudstaaf die werd gevonden in een vriezer in de Gorsselse woning van het stel gaat naar de curator, net als de hele inboedel van het huis. Dat heeft de rechtbank in Zutphen vandaag bepaald.