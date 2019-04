Lochemse veevoerreus ForFarmers profiteert mogelijk van ‘harde’ Brexit

Plaatse­lijk Belang Harfsen werkt aan kunstwerk op V1-lanceer­baan

11:30 Op 24 mei is het exact 75 jaar geleden dat Plaatselijk Belang Harfsen/Kring van Dorth werd opgericht. Aanvankelijk was het werk van de organisatie niet van bijzonder belang, maar tegenwoordig is ze dé gesprekspartner richting de gemeente. Een interview met voorzitter Bertus Karssenberg. ‘Ik denk dat wij een goede afspiegeling zijn van wat er leeft in het dorp’