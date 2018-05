Lochemse werklozen mogelijk in Duitsland aan het werk

Werklozen uit Lochem die in Duitsland aan het werk gaan. Onderzoek moet uitwijzen of dat een optie is om meer mensen aan werk te helpen.

Lochem is nu veel geld kwijt aan uitkeringen. De gemeente heeft over 2017 een tekort van ruim een miljoen euro. Het budget daarvoor was vorig jaar 5,7 miljoen euro, terwijl er aan het eind van de rit 6,8 miljoen is uitgegeven. Eind 2016 werden er 489 bijstandsuitkeringen verstrekt aan inwoners, becijfert de gemeente. Dat aantal daalde naar 482 eind 2017. De hoop is dat het rijk een deel van dat gat vult. Lochem dient daarvoor een aanvraag in.

Disbalans

Het tekort wordt volgens de gemeente onder meer veroorzaakt door een disbalans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Er zijn meer laagopgeleiden op zoek naar werk dan dat er banen voor hen zijn.

170

Voor een succesvolle aanvraag bij het rijk moet Lochem aantonen dat er maatregelen worden genomen om meer mensen aan het werk te helpen. Als optie wordt genoemd om te kijken of er in Duitsland geschikte banen voorhanden zijn. Lochem neemt soortgelijke projecten in Groningen en Drenthe als voorbeeld, waar 170 mensen in een jaar tijd werk vonden. Werkzoekenden vonden werk als vrachtwagenchauffeur, productiemedewerker, technisch installateur, administratieve sector of in de detailhandel.

Obstakel