Lochemse wethouder De Haan voelt de nadelen van zijn ongeduld: ‘Ik zakte naar 105 procent en dan is het beter om te stoppen’

U begon vorig jaar vol ambitie aan uw tweede termijn als wethouder Economie, Recreatie en toerisme, Mobiliteit en Bestuurlijke vernieuwing. Wilde zaken afmaken die in gang waren gezet. Zoals de aanleg van de Rondweg om Lochem, die in 2025 klaar moet zijn. Nu gaat u al weg. Waarom?

Eric-Jan de Haan: ,,Ik kan me voorstellen dat mijn vertrek vreemd overkomt. Maar als ik bezig ben met iets, dan moet ik dat voor 110 procent doen. En dat is voor mijn gevoel gezakt naar 105 procent. Dat gevoel kwam in het vroege voorjaar. Zo rond maart, april. Ik stopte minder energie in het wethouderschap dan ik wilde.’’