Lochemse wethouder heeft weer vertrouwen in PlusOv

De wethouder is er echter niet in geslaagd om lokale vervoerders de ritten te laten rijden. Dat was begin dit jaar nog wel het nadrukkelijke streven. Voordeel daarvan zou zijn dat zij beter de weg kennen en vaak kunnen zorgen voor bekende gezichten op de auto.

Betreuren

Een van de huidige vervoerders – Willemsen de Koning- gaat vanaf het nieuwe schooljaar ook weer het leerlingenvervoer uitvoeren. Daarnaast komt er een nieuwe bedrijf uit Doetinchem bij. In een door de PvdA aangevraagde debat over PlusOv zei Van Zeits gisteravond tijdens de gemeenteraad het te betreuren dat de plaatselijke taxibedrijven niet hebben ingeschreven bij de aanbesteding van het vervoer.

Kennismaken

Volgens de wethouder was het juist aantrekkelijk gemaakt voor de kleinere, lokale vervoerders door kleine percelen aan te besteden. Toch was dit voor de plaatselijke vervoerders niet aanlokkelijk genoeg. Om ervoor te zorgen dat er een betere band ontstaat tussen chauffeur en reizigers is afgesproken, aldus Van Zeijts, dat de bestuurders eerst kennismaken met de reizigers. Als zowel de vaste chauffeur als ook zijn of haar vervanger niet de ritten rijdt, dan kan PlusOV boetes opleggen. Op die manier wil PlusOV zorgen voor vaste gezichten op de auto. Want uit ervaring blijkt dat de kinderen ( in de gemeente Lochem gaat het om een groep van ongeveer 150 kinderen) zich veel meer op hun gemak voelen bij een vaste chauffeur.

‘Grote zorg’