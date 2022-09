Lochemse wethouder over plaatjes in plannen voor nieuwe bouwlocaties: ‘Er staat écht nog niets vast’

Inwoners woedend over bouwplan­nen Lochem: ‘Zonder overleg weg ingetekend over ons erf’

De gemeente Lochem heeft dinsdag de wind van voren gekregen van inwoners over mogelijke toekomstige bouwlocaties. Inwoners van verschillende kernen beklaagden zich erover dat niet of nauwelijks met hen zou zijn gepraat over ingrijpende veranderingen. Zo zouden meerdere mensen volledig verrast zijn door plaatjes waarop ontsluitingsroutes dwars over hun erven zijn ingetekend.

14 september