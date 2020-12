Lochemse winkeleigenaar weigert mondkapje en wordt verrast door opgelegde sluiting: 'Dit is buiten proporties’

De sluiting van de winkel in Lochem ging in vergelijking met bijvoorbeeld café Bakker in Twello ongewoon snel. De gemeente Voorst gaf eerst een waarschuwing. De burgemeester ging daarna het gesprek met de eigenaar aan. Later werd een voorwaardelijke zware boete opgelegd, die later ook werd geïnd. Een maand later werd de kroeg bij een zoveelste overtreding gesloten.