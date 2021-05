Lochemse zanger en muzikant Jan Ottink snakt naar optredens: ‘Pas in de zomer kwam bij mij de creativiteit weer los’

Jan Ottink: ,,Ruim een jaar geleden deed ik nog een solo-optreden. Eind februari, in de buurt van Doetinchem. Daarna speelde ik nog twee keer met mijn band, de Jan Ottink Band. Na de zomer. In september in het openluchttheater in Zeddam. En in oktober in de schouwburg in Lochem. Coronaproof. Dat optreden in Lochem gaf een wat vreemd gevoel. Dat was officieel uitverkocht, maar er zaten slechts negentig mensen in de zaal. Allemaal op een paar meter afstand van elkaar.”