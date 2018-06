Lochemseweg in kern Epse wordt 30 km-weg

Gemeente Lochem neemt een deel van de Lochemseweg over van de Provincie Gelderland. Daardoor kan in de kern van Lochem de weg verkeersveiliger gemaakt worden.

Plan is om de weg in de kern van Epse 'duurzaam veilig' in te richten tot 30 km-weg. Het college heeft dat in een memo aan de gemeenteraad bekendgemaakt. Om de weg in de dorpskern over een lengte van 145 meter te kunnen herinrichten moest de gemeente het eigendom van het weggedeelte overnemen van de provincie.

Jos Israël van de Lochemse PvdA-fractie is erg opgetogen over het goede nieuws. ,,Ook al gaat het maar om een stuk van 145 meter. We hebben er heel veel werk van gemaakt om dit mogelijk te maken."

Gejakker

Veel Epsenaren willen al langere tijd dat het deel van de Lochemseweg in de bebouwde kom een limiet van 30 kilometer per uur krijgt waardoor er een einde moet komen aan het gejakker in het dorp. Nu geldt op dat deel van de Lochemseweg een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.