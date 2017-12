LTO bepleit dubbelgebruik van landbouwgronden bij zonneparken

Lochem in gesprek met provincie over 'wachtgebied' vliegtuigen Lelystad

5:13 De gemeente Lochem gaat nog deze maand in gesprek met de provincie Gelderland over de mogelijkheid dat Lochem en directe omgeving het nieuwe 'wachtgebied' wordt van het nieuwe vliegveld in Lelystad. Dat is het gebied waar vliegtuigen rondjes draaien voordat ze de landing in mogen zetten. Aanvankelijk leek de omgeving van Lemelerveld het 'wachtgebied' te worden.