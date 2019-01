Maakt Zutphens industrieterrein De Mars Eefde ziek?

Minder animo voor Mo­re-mu­sea Ruurlo en Gorssel: bezoekers­aan­tal­len nemen af

9 januari De twee More musea hebben in 2018 minder bezoekers getrokken. Waar de in Gorssel en in Ruurlo gevestigde musea vorig jaar nog 270.000 bezoekers wisten te noteren, stokte het aantal nu op 235.000. Volgens woordvoerder Ellen van Slagmaat van More heeft het maandenlange aanhoudende extreem warme weer ‘drukkend gewerkt op de bezoekersaantallen’.