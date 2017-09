Maatregelen tegen hardrijders in Lochemse buurt

Een groep bewoners zet zich onder de naam Lochem30 al enige tijd in voor de verkeersveiligheid in de wijk. Dat betreft het gebied tussen de Wilhelminalaan-Barchemseweg-Zwiepseweg-Heuvelenweg. In de wijk geldt een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur, maar daar houdt volgens de bewonersgroep lang niet iedereen zich aan. Bewoners en gemeente zijn met elkaar in gesprek over mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren. De gemeente stelde een bedrag van 15.000 euro beschikbaar.