Man (29) uit Eefde de cel in voor mishandelen ex-vriendin

Tafeltenisster Emine (14) wordt Sportvrouw van Lochem

18 februari Ondanks haar pas 14-jarige leeftijd is Emine Ernst zaterdagavond sportvrouw van de gemeente Lochem geworden. Bij de Sportverkiezingsavond in de Schouwburg liet de jonge tafeltennisster, die in de eredivisie uitkomt, Esther Regelink en Edith de Boer-Braakhekke achter zich.