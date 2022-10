Man (41) overleden na ernstig ongeluk met step, automobiliste had te veel gedronken

Onderdui­ker Elly (10) krijgt aparte gedenk­steen in Barchem: ‘Zodat mensen zien wat voor drama zich hier heeft voltrokken’

Ze had vriendinnen, speelde buiten en ging naar school. Iedereen in het dorp wist dat ze Joods was, maar niemand sprak erover. Want: Elly Sanders zat in Barchem ondergedoken. Verstopt voor de Duitsers. Ver weg van haar ouders, broertje en zusje. Nu, 79 jaar nadat ze de dood vond in Auschwitz, krijgt ze een speciale gedenksteen. ,,Ze werd in het gezin opgenomen als ware het hun dochter.”

