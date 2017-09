Man met drugs en alcohol op achter het stuur

Inbrekerswerktuig

Bovendien lag er inbrekerswerktuig in de auto, meldt de politie Lochem. De man is aangehouden. Een drugstest op het politiebureau wees uit dat hij thc in zijn lichaam had, de werkzame stof van wiet. Onderzoek van de bloedstaal bij het NFI moet uitwijzen hoeveel drugs en alcohol de man exact had gebruikt. De officier van justitie beslist over verdere vervolging.