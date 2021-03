Marleen van der Meulen uit Gorssel (D66) bepleit import zonne-energie uit Sahara: ‘Het is zo logisch’

Kristel Broer stelt werkgroep samen uit enthousias­te­lin­gen: ‘Ik hoop echt dat er binnen twee jaar een skatebaan is in Eefde’

21 februari Na een oproep over de wens voor een skatebaan in Eefde ontving inwoonster Kristel Broer van alle kanten positieve reacties. Ruim dertig meldingen kwamen bij haar binnen. ,,Veel van ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd.’’