Maximumsnelheid gaat komend voorjaar flink omlaag op weg dwars door Epse: veiliger oversteken

Harry Sacksioni komt met jubileum­tour naar Eefde

Harry Sacksioni viert zijn 50-jarige bestaan als muzikant met een jubileumtour. In januari staat de meestergitarist in Kapel op ’t Rijsselt in Eefde op de bühne, waar hij tevens zijn anekdotenboek ‘Dat kunnen ze allemáál wel zeggen’ presenteert.

30 november