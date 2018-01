Medewerker zwembad Lochem overleden na ongeluk in container

'Ambassadeurs' voor glasvezel in buitengebied Lochem

8 januari In diverse dorpen in de gemeente Lochem worden de komende weken ambassadeurs gezocht die zich willen inzetten voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente. Zo’n drieduizend huizen zijn nu nog verstoken van snel internet maar zouden dit wel kunnen krijgen als gevolg van de deal van de gemeente Lochem en het bedrijf CIF. Voorwaarde is echter dat minstens 50 procent van de woningen in het buitengebied meedoet.